Tugas Pertama Andrew Jung Setibanya di Persib Bandung
jpnn.com - Penyerang anyar Persib Bandung Andrew Jung sudah bergabung dengan tim.
Dia tampak menjalani latihan perdana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (8/9/2025).
Jung menjadi amunisi terakhir yang didatangkan Persib dalam bursa transfer Super League 2025/26. Hadir bersama Thom Haye dan Federico Barba, Jung melengkapi kuota regulasi pemain asing yang dimiliki skuad Maung Bandung.
Pelatih Persib Bojan Hodak menyampaikan kondisi kebugaran pemain asal Perancis itu.
“Kondisi Andrew sudah bagus, dia sudah beristirahat karena selama 4 – 5 hari sempat sakit."
"Kemarin dia akhirnya pulih, dan dalam dua hari terakhir melakukan latihan secara individual di gym,” kata Hodak ditemui seusai latihan.
Menurut Hodak, Jung masih perlu beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan barunya. Karena itu, eks pemain Liga Super Yunani itu sempat mengalami kendala kesehatan saat tiba di Indonesia.
Namun di hari pertama Jung berlatih, Hodak memastikan sang pemain sudah menunjukkan kondisi yang prima.
