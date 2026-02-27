Tugu Insurance Perkuat Peran dalam Pelestarian Lingkungan Lewat Program Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui program Tugu Green Journey.

Program itu berfokus pada pelestarian alam serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.

Corporate Secretary Tugu Insurance, Dudi

Subekti mengatakan melalui program tersebut pihaknya ingin mengedukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan," ungkap Dudi dalam siaran persnya, Jumat (27/2).

Dia menambahkan sebagai langkah nyata dalam menghadapi isu limbah tekstil, Tugu Insurance bersama lebih dari 200 volunteer menginisiasi Waste Management Program dengan mendaur ulang seragam dan pakaian bekas yang sudah tidak layak pakai.

Melalui inisiatif ini, perusahaan berhasil mengumpulkan 1,7 ton limbah tekstil untuk diolah kembali menjadi produk bernilai guna seperti insulation felt, benang, serta merchandise ramah lingkungan.

Program ini diproyeksikan mampu mengurangi emisi sebesar 4.289 KgCO? sebagai bagian dari upaya pengurangan jejak karbon perusahaan.

Komitmen Tugu Green Journey juga diwujudkan melalui kegiatan konservasi alam berupa penanaman lebih dari 10.000 mangrove yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.