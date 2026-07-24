Tugu Insurance Sabet Anugerah Asuransi Indonesia 2026, Siap Perkuat Kualitas Layanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali meraih penghargaan Anugerah Asuransi Indonesia 2026 yang digelar oleh PT Edvisor Profina Visindo (EDVISOR.ID) bekerja sama dengan IDX Channel di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Tugu Insurance meraih kategori Asuransi Umum Konvensional dengan Aset di Atas Rp 1 Triliun.

Anugerah Asuransi Indonesia 2026 merupakan bentuk apresiasi ke perusahaan asuransi yang mampu menunjukkan kinerja positif, komitmen berkelanjutan, serta kontribusi nyata bagi industri.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Tugu Insurance, Edi Yoga Prasetyo mengatakan penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi seluruh insan Tugu Insurance dalam menjaga kinerja perusahaan sekaligus menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah.

"Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital guna menghadirkan solusi perlindungan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," kata Edi Yoga dalam siaran persnya, Jumat (24/7).

"Ke depan, Tugu Insurance akan terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan industri asuransi nasional yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," sambungnya.

Dia menambahkan Tugu menjadi salah satu perusahaan yang dinilai konsisten menghadirkan solusi perlindungan yang relevan serta terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menurut dia, pihaknya menyediakan beragam solusi perlindungan bagi segmen korporasi maupun individu, meliputi asuransi kendaraan bermotor, properti, energi, rekayasa, pengangkutan, perjalanan, hingga berbagai lini bisnis lainnya.