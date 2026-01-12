Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? Perceraian Orang Tua Menyisakan Luka pada Anak

jpnn.com, JAKARTA - Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment merilis official final trailer film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? (Film TBKM), sebuah kisah keluarga broken home.

Trailer tersebut dituturkan dari sudut pandang seorang anak yang ditinggalkan dan tidak lagi didengar.

Final trailer menyoroti Laila (Annisa Kaila), remaja yang harus menerima kenyataan pahit ketika keluarganya runtuh.

Perceraian orang tuanya membuatnya tumbuh tanpa kehadiran ayah, sementara hubungannya dengan ibu, Sarah (Revalina S. Temat), perlahan merenggang.

Amarah, kesedihan, dan pemberontakan Laila menjadi cermin dari luka yang sering kali tidak terlihat di balik keputusan orang dewasa.

Kisah Laila dalam film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? merefleksikan fenomena fatherless yang kian nyata di Indonesia, ketika anak kehilangan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional.

Dalam Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?, luka itu muncul sebagai konsekuensi emosional dari keluarga yang retak.

"Laila mewakili banyak teman-teman Gen Z aku, yang sering kali tidak didengar, tidak dilihat. Ketika keluarganya berubah drastis dan ayahnya tidak lagi hadir, luka itu menumpuk. Dia marah bukan karena ingin memberontak, tapi karena merasa sendirian,” ungkap Annisa Kaila, pemeran Laila.