Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?, Revalina S. Temat Dapat Ujian Berat

jpnn.com, JAKARTA - Film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Menjelang jadwal rilis, Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment baru saja merilis official poster dan trailer film karya sutradara Jay Sukmo itu.

Trailer Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? menampilkan bagaimana Sarah (Revalina S. Temat) diuji dari segala arah. Dia harus menampung mantan suaminya, Satrio (Gunawan Sudrajat), beserta istri mudanya Annisa (Megan Domani) di rumahnya sendiri.

Keputusan itu membawa konsekuensi besar: fitnah yang merusak nama baiknya, tekanan sosial dari para tetangga, dan hubungannya dengan putri, Laila (Annisa Kaila), yang kian memburuk.

Di tengah kekacauan itu, hadir Dimas (Roy Sungkono), yang justru membuat posisi Sarah semakin terjepit di antara pilihan, persepsi orang, dan harga dirinya sendiri.

“Film ini adalah refleksi tentang perempuan yang mempertaruhkan harga diri, anaknya, dan masa depannya. Sarah diuji dari segala arah, oleh keluarga, lingkungan, bahkan dirinya sendiri,” ungkap produser Robert Ronny.

Revalina S. Temat turut menyoroti kedalaman karakter yang diperankan dalam Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

Menurutnya, Sarah berada di titik terendah hidupnya dan harus memilih apakah mau bangkit atau tenggelam.