Tukang Dobrak dari Ukraina Tampaknya Tak Sabar Ketemu Persib

jpnn.com - SURAKARTA - Persis Solo mendatangkan penyerang dari Ukraina, Roman Paparyga, menjelang klub yang menyandang julukan Laskar Sambernyawa itu menjamu Persib Bandung pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1).

Klub terakhir yang yang dibela Roman Paparyga ialah PFK Qizilqum di liga kasta tertinggi Uzbekistan.

Laskar Sambernyawa mendatangkan Roman dengan harapan bisa menambah daya dobrak di lini depan.

Roman mengaku kedatangannya untuk berusaha membawa Persis keluar dari zona tidak aman.

Dia optimistis, dengan kehadirannya, Persis bisa tetap bersaing dan bertahan di Super League.

Roman pun tak sabar untuk segera bertanding berseragam Persis.