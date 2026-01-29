Tukang Dobrak dari Ukraina Tampaknya Tak Sabar Ketemu Persib
Kamis, 29 Januari 2026 – 09:50 WIB
jpnn.com - SURAKARTA - Persis Solo mendatangkan penyerang dari Ukraina, Roman Paparyga, menjelang klub yang menyandang julukan Laskar Sambernyawa itu menjamu Persib Bandung pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1).
Klub terakhir yang yang dibela Roman Paparyga ialah PFK Qizilqum di liga kasta tertinggi Uzbekistan.
Laskar Sambernyawa mendatangkan Roman dengan harapan bisa menambah daya dobrak di lini depan.
Roman mengaku kedatangannya untuk berusaha membawa Persis keluar dari zona tidak aman.
Dia optimistis, dengan kehadirannya, Persis bisa tetap bersaing dan bertahan di Super League.
Roman pun tak sabar untuk segera bertanding berseragam Persis.
Siapakah dia yang tampaknya tak sabar pengin merobek jala gawang Persib? Bisa langsung main?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Persib Kejar Kemenangan Lawan Persis, Dewangga Bicara soal Ancaman Tersembunyi
- Persib Dapat Kabar Baik Banget, Persis Harus Ekstra Waspada
- Konsistensi Bek Persib Bandung Ini Bikin Bojan Hodak Terpikat
- Isyarat dari Pelatih Persija Jakarta, Shayne Pattynama Akan Langsung Debut?
- Layvin Kurzawa Sudah Latihan dengan Persib Bandung, Bojan Hodak Pilih Rem Dulu
- Penampakan Layvin Kurzawa Saat Latihan Perdana dengan Persib Bandung