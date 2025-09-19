Tukang Ojek Asal Jawa Timur Tewas Ditembak KKB di Puncak Jaya

jpnn.com, PUNCAK JAYA - Seorang Pria bernama Misto alias Pakde Kumis tewas ditembak di Puncak Jaya, Papua Tengah, Rabu (17/9) pagi.

Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Kata Faizal korban ditembak Kampung Wundu, Distrik Dokome, Puncak Jaya.

"Hasil visum korban mengalami luka tembak pada bagian leher belakang tembus ke rahang kanan," ucap Faizal.

Dia (korban red), kata Faizal, keseharian sebagai tukang ojek di Mulia.

"Hasil evakuasi, barang-barang milik korban tidak diambil oleh para pelaku," jelasnya.

Mantan Dirkrum Polda Papua ini menjelaskan, para pelaku penembakan merupakan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Dugaan ini juga diperkuat dengan pernyataan mereka yang beredar di media sosial, dimana TPNPB Kodap XXVIII Yambi pimpinan Tenggamati Enumbi mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Tim akan terus mendalami dan memverifikasi kebenaran klaim tersebut,” beber Faizal.