menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Tukang Ojek Asal Jawa Timur Tewas Ditembak KKB di Puncak Jaya

Tukang Ojek Asal Jawa Timur Tewas Ditembak KKB di Puncak Jaya

Tukang Ojek Asal Jawa Timur Tewas Ditembak KKB di Puncak Jaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Korban ketika diterbangkan untuk dimakamkan di Probolinggo kampung halamannya. Foto: Satgas Damai Cartenz.

jpnn.com, PUNCAK JAYA - Seorang Pria bernama Misto alias Pakde Kumis tewas ditembak di Puncak Jaya, Papua Tengah, Rabu (17/9) pagi. 

Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. 

Kata Faizal korban ditembak Kampung Wundu, Distrik Dokome, Puncak Jaya. 

Baca Juga:

"Hasil visum korban mengalami luka tembak pada bagian leher belakang tembus ke rahang kanan," ucap Faizal. 

Dia (korban red), kata Faizal, keseharian sebagai tukang ojek di Mulia. 

"Hasil evakuasi, barang-barang milik korban tidak diambil oleh para pelaku," jelasnya. 

Baca Juga:

Mantan Dirkrum Polda Papua ini menjelaskan, para pelaku penembakan merupakan kelompok kriminal bersenjata (KKB). 

“Dugaan ini juga diperkuat dengan pernyataan mereka yang beredar di media sosial, dimana TPNPB Kodap XXVIII Yambi pimpinan Tenggamati Enumbi mengklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Tim akan terus mendalami dan memverifikasi kebenaran klaim tersebut,” beber Faizal. 

Seorang pria yang keseharian sebagai tukang ojek tewas ditembak KKB di Puncak Jaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI