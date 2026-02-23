menu
Tukang Parkir Terlibat Duel, Satu Orang Tewas
Pelaku penganiaya juru parkir hingga tewas saat diamankan di Polsek Banjarmasin Tengah di Banjarmasin, Minggu (22/2/2026). (ANTARA/HO-Polsek Banteng)

jpnn.com, BANJARMASIN - Dua orang tukang parkir di kawasan Pasar Lama, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terlibat duel, Sabtu (21/2) malam.

Satu orang tewas dalam kejadian itu bernama Hendra Saputra (37).

Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah (Banteng) kemudian meringkus pelaku berinisial RF (25) tak lama setelah kejadian.

“Pelaku sudah kami amankan beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Kanit Reskrim Ipda Raihan Fakhri Primavinsyah, Minggu.

Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 19.00 WITA di parkiran Pasar Wadai, Jalan Pasar Lama, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Korban sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (22/2) sekitar pukul 12.00 WITA di RS Ulin Banjarmasin.

Dia menjelaskan peristiwa bermula saat korban dan pelaku yang sama-sama bekerja menjaga parkir di lokasi tersebut terlibat cekcok mulut.

“Diduga terjadi perselisihan di antara keduanya, kemudian pelaku mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri,” katanya.

