Tukar Takdir Pertemukan Nicholas Saputra, Marsha Timothy, dan Adhisty Zara
jpnn.com, JAKARTA - Film drama petaka pesawat, Tukar Takdir persembahan Starvision dan Cinesurya akhirnya merilis official teaser trailer.
Disutradarai oleh Mouly Surya, film hasil adaptasi dari buku best seller karya Valiant Budi itu dibintangi oleh Nicholas Saputra, Marsha Timothy, dan Adhisty Zara.
Pada official teaser trailer Tukar Takdir yang dirilis, kisah yang menarik sekaligus menegangkan pun disuguhkan.
Penerbangan Jakarta Airways 79 hilang kontak. Ketika ditemukan, Rawa (Nicholas Saputra) merupakan satu-satunya penumpang yang selamat, membawa pulang luka-luka dan trauma.
Selain menjadi saksi dalam investigasi jatuhnya pesawat, Rawa juga menjadi penyambung duka maupun amarah putri tunggal dari pilot, Zahra (Adhisty Zara) dan istri dari salah satu penumpang, Dita (Marsha Timothy) yang mempertanyakan kenapa yang selamat bukan suaminya?
Official teaser trailer juga menunjukkan kedekatan Nicholas Saputra dengan Adhisty Zara. Terlihat Rawa memberikan penguatan pada Zahra, anak dari pilot pesawat Jakarta Airways 79.
Saat Rawa memeluk Zahra, dan Zahra bersandar pada Rawa, juga memberi petunjuk hubungan romansa yang terjalin di antara keduanya.
Namun, pada bagian akhir, Rawa juga terlihat memberikan perhatiannya pada Dita, yang suaminya menjadi korban di pesawat tersebut. Rawa mengusap air mata Dita ketika keduanya berdua di dalam mobil.
Film drama petaka pesawat, Tukar Takdir persembahan Starvision dan Cinesurya akhirnya merilis official teaser trailer.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bintangi Film Musikal Siapa Dia, Nicholas Saputra Cerita Begini
- Perjuangan dan Kesetiaan dalam Lyora: Penantian Buah Hati
- Lyora: Penantian Buah Hati, Marsha Timothy dan Darius Sinathrya Jadi Pejuang Garis Dua
- Nicholas Saputra Merespons Tanda dari Yura Yunita
- Beradu Akting dengan Adhisty Zara di Film Berebut Jenazah, Junior Roberts Bilang Begini
- Ini Daftar Pemain Film Lyora: Penantian Buah Hati