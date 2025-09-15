Tukar Takdir Rilis Trailer, Nicholas Saputra Dihukum Rasa Bersalah
jpnn.com, JAKARTA - Film Tukar Takdir akan segera tayang dan menghibur pencinta film Indonesia.
Drama petaka pesawat tersebut merupakan karya garapan sutradara Mouly Surya, persembahan Starvision dan Cinesurya, bekerja sama dengan Legacy Pictures,
Menjelang tayang, film Tukar Takdir merilis official trailer yang mengikuti kisah Rawa (Nicholas Saputra), satu-satunya penumpang pesawat yang selamat dari petaka Jakarta Airways 79.
Penerbangan Jakarta Airways 79 hilang kontak dan ketika ditemukan, Rawa adalah satu-satunya penumpang yang selamat membawa pulang luka-luka dan trauma.
Selain menjadi saksi dalam investigasi jatuhnya pesawat, Rawa juga menjadi penyambung duka maupun amarah putri tunggal dari pilot, Zahra (Adhisty Zara) dan istri penumpang yang bertukar tempat duduk dengannya, Dita (Marsha Timothy).
Official trailer Tukar Takdir mengikuti perjalanan Nicholas Saputra sebagai Rawa yang justru dihukum rasa bersalah.
Dia selalu memendam pertanyaan mengapa hanya dirinya yang selamat. Hukuman rasa bersalah itu semakin bertambah saat dirinya bertemu dengan keluarga dari para korban Jakarta Airways 79 seperti Dita yang meluapkan amarah, serta Zahra yang masih terus berduka.
Akan tetapi, di antara perasaan-perasaan itu, ada yang janggal. Simpati yang berujung pada empati, dan pada akhirnya membawa sepercik romansa.
Film Tukar Takdir akan segera tayang di bioskop dan menghibur pencinta film Indonesia.
