Tulang Punggung, Fiersa Besari Kembali Setelah Vakum

jpnn.com, JAKARTA - Setelah terakhir merilis karya pada 2024, Fiersa Besari akhirnya kembali mempersembahkan lagu terbaru yang berjudul Tulang Punggung.

Single tersebut jadi karya pertama Fiersa Besari setelah kurang lebih satu tahun vakum dari industri musik yang juga sekaligus jadi sebuah penanda fase baru dalam perjalanan karier kreatifnya.

Tulang Punggung ditulis dan digarap langsung oleh Fiersa Besari sebagai refleksi tentang sosok-sosok yang bekerja tanpa lelah demi keluarga.

Lagu itu seakan jadi pengingat akan kerasnya perjuangan orang yang banting tulang setiap hari, menghadapi realita hidup yang tidak selalu ramah, namun tetap memilih untuk bertahan dan tidak menyerah.

Lewat sentuhan lirik yang jujur dan membumi, Fiersa Besari kembali menghadirkan narasi yang dekat dengan keseharian banyak orang.

Proses rekaman Tulang Punggung dilakukan selama satu hari penuh sebelum memasuki tahap produksi musik bersama tim.

Baca Juga: Fiersa Besari Bakal Ramaikan Panggung Buzz Youth Fest

Hasilnya yakni sebuah komposisi yang tetap setia pada karakter khas Fiersa Besari, intim, hangat, penuh makna, namun terasa lebih matang secara emosional.

Tidak hanya dalam format audio saja, untuk single ini, Fiersa Besari juga menghadirkan music video yang telah tayang di kanal YouTube. Ini jadi hal yang memperkuat pesan yang ingin disampaikan lewat visual yang sederhana namun menyentuh.