JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tularkan Semangat Kemerdekaan, FKPPI Tegaskan Peran sebagai Kekuatan Sosial

Tularkan Semangat Kemerdekaan, FKPPI Tegaskan Peran sebagai Kekuatan Sosial

Tularkan Semangat Kemerdekaan, FKPPI Tegaskan Peran sebagai Kekuatan Sosial
Halalbihalal FKPPI di Griya Ardhya Garini, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo menegaskan pentingnya memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kesamaan pandangan dalam menghadapi tantangan bangsa.

Hal itu disampaikan dalam acara halalbihalal FKPPI di Griya Ardhya Garini, Jakarta Timur, Rabu (15/4).

"Intinya adalah mempererat silaturahmi. Tapi silaturahmi juga kita gunakan untuk membangun kesamaan pandangan. Apa masalah kita, bagaimana kita ke depan," kata Pontjo di lokasi.

Ia mengatakan esensi Indonesia adalah kemerdekaan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar entitas negara. Menurutnya, meski penjajahan fisik telah berakhir sejak proklamasi, tetapi penjajahan mental masih berlangsung hingga kini.

"Tanpa pembebasan mental, maka rakyat Indonesia tidak akan pernah merdeka. Dia akan menjadi terjajah dalam bentuk penjajahan yang baru," ujarnya.

Pontjo menyebut FKPPI memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat pembebasan sebagai bagian dari nilai perjuangan UUD 1945. Ia juga menilai perjuangan saat ini membutuhkan pendekatan sosial, bukan lagi kekuatan senjata.

"Bentuk penjajahan hari ini justru memerlukan kekuatan sosial untuk melawan, tidak dalam bentuk senjata tetapi dalam bentuk perjuangan sosial," katanya.

Menanggapi isu FKPPI akan menjadi partai politik, Pontjo menegaskan organisasinya tetap sebagai kekuatan sosial, bukan sebagai partai politik.

FKPPI menegaskan pentingnya memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kesamaan pandangan dalam menghadapi tantangan bangsa.

