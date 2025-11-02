menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya

Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya

Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com - Istri musisi Onadio Leonardo, Beby Prisillia menuliskan kata-kata manis dan dukungan untuk sang suami.

Dalam Instagram storynya, Beby mengunggah foto kebersamaannya dengan Onad, sapaannya, dan kedua anak mereka.

Dia menuturkan bahwa dirinya maupun keluarga mereka akan selalu mendoakan musisi 35 tahun tersebut.

Baca Juga:

"Hai suamiku. Tetap semangat ya. Aku, anak-anak kita, orang tua kita, enggak berhenti doain kamu dari rumah, sayang," ujar Beby Prisillia melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (2/11).

Dia lantas memberikan dukungan untuk sang suami yang kini tengah tersandung kasus dugaan narkoba.

"Always remember, god always with you sayang, semangat (selalu ingat, Tuhan selalu bersamamu)," ucap Beby.

Baca Juga:

Sementara itu, dalam unggahannya yang lain di Instagram, Beby kembali memberikan dukungannya kepada Onad.

Dia menuturkan bahwa suaminya itu merupakan sosok pria yang baik.

Istri musisi Onadio Leonardo, Beby Prisillia menuliskan kata-kata manis dan dukungan untuk sang suami.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI