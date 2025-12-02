menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tulis Pesan Manis untuk Onadio Leonardo, Istri: Anggap Saja Pelajaran

Tulis Pesan Manis untuk Onadio Leonardo, Istri: Anggap Saja Pelajaran

Tulis Pesan Manis untuk Onadio Leonardo, Istri: Anggap Saja Pelajaran
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di Instagram.

Dalam foto tersebut, keduanya tampak duduk berdampingan dengan mesra.

Diduga, Beby menjenguk sang suami yang sedang berada di Panti Rehabilitasi.

Itu terlihat dari latar belakang foto yang menampilkan logo 'ULTRA - Yayasan Pemulihan Natura Indonesia', sebuah lembaga rehabilitasi.

Dalam unggahannya itu, Beby Prisillia lantas menuliskan pesan manis untuk sang suami.

Dia mengungkapkan kelegaannya karena kondisi sang suami yang baik-baik saja.

"Hey my husband. Senang lihat kamu di sini sehat-sehat," ujar Bebby Prisillia melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (2/12).

Dia mengingatkan suaminya, Onad agar tak menyimpan dendam terhadap masa lalunya.

Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di Instagram.

