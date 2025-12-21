Tulus Abadi Apresiasi Perjuangan Petugas PLN, Listrik Jadi Fondasi Pemulihan Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi menyampaikan apresiasi atas perjuangan para petugas PLN dalam proses menyalakan kembali listrik di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Menurutnya, kembalinya aliran listrik menjadi kabar membahagiakan bagi masyarakat Aceh.

Tanpa energi listrik, kata dia, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik nyaris tidak dapat berjalan, terutama dalam kondisi tanggap darurat bencana.

“Aceh kembali terang dan menyala. Tentu ini sangat membahagiakan warga Aceh, karena tanpa energi listrik, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik nyaris lumpuh, apalagi dalam kondisi tanggap darurat bencana,” ujar Tulus.

Dia menuturkan upaya menyalakan kembali listrik dilakukan dengan perjuangan besar oleh petugas di lapangan, bahkan menghadapi risiko keselamatan.

“Proses menyalakan kembali listrik di Aceh, memang penuh perjuangan, bahkan bertaruh nyawa dari tim lapangan,” katanya.

Tulus menjelaskan dampak bencana terhadap infrastruktur kelistrikan tergolong sangat serius.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi menuju rumah-rumah warga, tetapi juga pada sistem jaringan utama bertegangan tinggi.