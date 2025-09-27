Tumbang di Korea Open 2025, Alwi Farhan Punya Segudang Pekerjaan Rumah

jpnn.com - Langkah pebulu tangkis Alwi Farhan terhenti di semifinal Korea Open 2025 setelah kalah dari seniornya sendiri yakni Jonatan Christie.

Pemain binaan Exist Badminton Club itu bertekuk lutut setelah menyerah dengan skor 21-18, 14-21, 15-21 di Suwon Gymnasium, Sabtu (27/9).

Pada laga ini juara BWF World Junior Championships 2023 itu mengaku banyak kehilangan fokus.

Saat mampu unggul di gim pertama, permainan tunggal putra asal Surakarta itu menurun mengingat lawan mampu meredam serangan yang dilancarkan Alwi.

Alhasil pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu harus mengakui keunggulan Jonatan Christie dalam tempo 1 jam 18 menit.

“Pertandingan ini menjadi titik yang penting di perjalanan karier saya. Tidak selalu mulus, banyak pelajaran yang sangat berharga,” ujar Alwi.

Juara Macau Open 2025 itu mengaku senang bisa berhadapan dengan senior sekaligus idolanya di lapangan.

Sepanjang karier di Pelatnas Cipayung tercatat Alwi banyak belajar banyak Jonatan Christie yang punya etos kerja luar biasa dalam latihan.