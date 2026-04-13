Tumbang, Hakim MK Pak Anwar Usman Masih Sadar

jpnn.com, JAKARTA - Wisuda purnatugas di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, membuat Hakim Konstitusi Anwar Usman tumbang.

Anwar tampak terlihat lemah saat berjalan dari aula gedung MK menuju lobi depan.

Saat kirap, hakim yang sudah mengabdi selama 15 tahun di MK tersebut terlihat dipapah oleh istri dan pegawai MK dengan langkah yang melambat.

Sesampai di lobi, Anwar sudah mulai dibantu hakim lainnya untuk menjaganya tetap berdiri hingga akhirnya tumbang dan dibopong masuk oleh pegawai ke ruang tunggu gedung utama MK.

Hingga berita ini diturunkan, Anwar Usmas masih di ruang tunggu, tim dokter MK telah masuk untuk membantu.

Berdasarkan informasi yang beredar, Anwar tidak pingsan hanya melemah kelelahan karena terlalu lama berdiri saat wisuda purnabakti.

"Pak Anwar masih sadar (belum pingsan), beliau lemah kondisinya karena gula darahnya turun. Kelelahan karena terlalu lama berdiri tadi," kata Sekjen MK Heru Setiawan.

Wisuda purnabakti digelar pukul 16.00 WIB.