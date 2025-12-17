Tumbang Menyakitkan Melawan An Se Young, Putri KW Temukan Hal Positif

menu
Putri Kusuma Wardani saat tampil di BWF World Tour Finals 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani mengawali langkahnya di BWF World Tour Finals 2025 dengan hasil kurang memuaskan.

Meski begitu, pemain yang karib disapa Putri KW itu memberikan perlawanan sengit ketika menghadapi jagoan Korea An Se Young.

Pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu mampu memaksakan tiga gim melawan tunggal putri nomor satu dunia tersebut.

Pertandingan An Se Young vs Putri KW di Hangzhou Olympic Expo Center, China, Rabu (17/12/2025), berakhir dengan skor 16-21, 21-8, 8-21 untuk kemenangan wakil Korea.

Sisi Positif Kekalahan Melawan An Se Young di Mata Putri KW

Meski menelan kekalahan, Putri tetap mensyukuri penampilannya hari ini.

Dia menilai permainannya kali ini lebih berkembang dibanding pertemuan sebelumnya melawan An Se Young.

"Secara keseluruhan saya cukup senang karena bisa bermain hingga rubber game melawan An Se Young."

"Sebelumnya di Australia saya kalah straight game, tetapi kali ini bisa bermain tiga gim dan mengeluarkan permainan yang terbaik," ucap pemain berusia 23 tahun itu.

