Tumbuh 17 Persen, Kinerja Angkutan Retail KAI Logistik Makin Moncer

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatatkan pertumbuhan positif pada layanan angkutan retail melalui KALOG Express sepanjang Semester I 2026.

Anak usaha KAI tersebut berhasil mengelola sebanyak 34.651 ton barang retail atau meningkat 17 persen secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 29.573 ton.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan logistik berbasis kereta api oleh masyarakat sebagai solusi pengiriman yang andal, efisien, dan terintegrasi.

Direktur Pengembangan Usaha, Aniek Dwi Deviyanti menjelaskan peningkatan volume pengiriman tersebut turut tercermin dari jumlah kiriman yang dikelola KALOG Express sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang mencapai sekitar 1,67 juta barang kiriman.

“Beragam komoditas berhasil didistribusikan, mulai dari paket, sepeda motor, sepeda, barang elektronik, hingga hewan peliharaan. Capaian ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan layanan KALOG Express oleh masyarakat maupun pelaku usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan distribusi,” jelas Aniek.

Momentum meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode libur pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan layanan.

Pada Juni 2026, KALOG Express membukukan volume pengiriman bulanan tertinggi dengan mencapai 6.170 ton.

Salah satu kontributor utama berasal dari layanan pengiriman sepeda motor yang meningkat menjadi sekitar 13 ribu unit, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengiriman pada bulan-bulan sebelumnya yang berada di kisaran 11 ribu unit.