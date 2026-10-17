Tumbuh 21,6 Persen, Perdagangan Indonesia-Rusia Tembus USD4,84 Miliar di 2025
jpnn.com - JAKARTA - Perdagangan Indonesia-Rusia tumbuh positif. Pemerintah RI mencatat nilai perdagangan Indonesia-Rusia mencapai USD4,84 miliar pada 2025.
Nilai itu tumbuh 21,6 persen dibandingkan 2024 yang sebesar USD3,98 miliar.
Sejumlah komiditas menjadi bagian penting dalam perdagangan kedua negara ini, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, produk pertanian, dan pupuk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan itu saat membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Rusia bersama Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov.
Menurut Airlangga Hartarto, Indonesia-Rusia memiliki potensi besar untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
“Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi, memperluas kemitraan antarpelaku usaha, serta memastikan berbagai peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti menjadi langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat bagi kedua negara," ujar Airlangga dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (17/10).
Kedua pihak membahas perkembangan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA).
Saat ini, proses ratifikasi perjanjian tersebut telah mendekati tahap penyelesaian.
Tumbuh 21,6 persen, perdagangan Indonesia-Rusia tembus USD4,84 miliar pada 2025.
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