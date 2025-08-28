Tumbuh Pesat, Lalamove Ride Moncer di Kawasan Perdagangan & Transit Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Platform on-demand delivery dan ride-hailing Lalamove mencatat pertumbuhan permintaan layanan Lalamove Ride di kawasan dengan mobilitas tinggi.

"Data internal perusahaan mencatat perjalanan Lalamove Ride sejak awal diluncurkan pada Agustus 2024 mencapai pertumbuhan jumlah perjalanan hingga tiga digit persen YoY," ujar Managing Director Lalamove Indonesia Andito B. Prakoso.

Andito menjelaskan dalam dua bulan terakhir, tiga wilayah titik penjemputan tertinggi untuk armada roda dua maupun armada roda empat berasal dari kawasan komersial, hunian hingga hub transit.

Data tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan transportasi masyarakat tidak hanya terpusat di area bisnis, tetapi juga tersebar di kawasan hunian yang menjadi titik strategis aktivitas sehari-hari.

"Dalam beberapa bulan terakhir, salah satu kawasan yang memiliki permintaan tinggi adalah Tanah Abang, di mana kawasan ini dikenal sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara sekaligus memiliki stasiun besar yang menjadi jalur transit utama di Jakarta," jelas Andito.

Kawasan lainnya seperti Kebayoran Baru juga muncul sebagai salah satu wilayah dengan permintaan tertinggi, karena perannya sebagai transit hub serta keberadaan destinasi populer seperti Blok M, Pasar Santa dan Pasar Mayestik yang ramai dikunjungi keluarga maupun komunitas urban muda.

"Kedua contoh wilayah tersebut menggambarkan bagaimana Lalamove Ride berperan penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas beragam di kawasan yang memadukan aktivitas perdagangan, komuter, dan sosial di Jakarta," jelas Andito B.



Dia mengatakan tren permintaan di Tanah Abang dan Kebayoran Baru menjadi gambaran bagaimana masyarakat semakin mengandalkan layanan ride-hailing untuk berbagai kebutuhan.

Permintaan signifikan di Tanah Abang dan Kebayoran Baru menunjukkan kehadiran Lalamove Ride tidak hanya menjadi moda transportasi harian bagi pekerja, tetapi juga penunjang aktivitas keluarga, UMKM, serta masyarakat yang membutuhkan mobilitas di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi.