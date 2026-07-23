Tumbuh Positif, Uang Beredar di RI Juni 2026 Capai Rp 10.432,8 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Bank Indonesia mencatat bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Juni 2026 mengalami pertumbuhan positif, yakni mencapai Rp 10.432,8 triliun atau tumbuh 8,7 persen secara tahunan (year on year).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7), menyampaikan bahwa hal itu melanjutkan pertumbuhan pada Mei 2026 yang sebesar 10,8 persen (yoy).

Perkembangan itu didorong pertumbuhan uang beredar sempit (M1) 9,8 persen (yoy) dan uang kuasi 6,9 persen (yoy).

Adapun perkembangan M2 pada Juni 2026 dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Penyaluran kredit tumbuh 12,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,8 persen (yoy) pada Mei 2026.

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya bentuk pinjaman (loans) dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Kredit tidak termasuk yang diberikan kantor bank umum berkedudukan di luar negeri, kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, tagihan bersih kepada pempus tumbuh 10,1 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan 37,4 persen (yoy) pada Mei 2026.

BI juga melaporkan bahwa uang primer adjusted pada Juni 2026 tumbuh 13,8 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan di Mei 2026 yang tercatat 14,2 persen, sehingga tercatat Rp 2.228,0 triliun.