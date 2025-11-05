Tumpahan Oli di Kepala Gading Bikin 8 Pengendara Motor Terjatuh
jpnn.com, KELAPA GADING - Delapan pengendara sepeda motor terjatuh akibat tumpahan oli yang membuat kondisi di Jalan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi licin pada Selasa malam.
"Tumpahan oli menyebabkan delapan pengendara motor terjatuh akibat jalan yang licin," kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Selasa.
Dia menyubut petugas mendapatkan informasi kejadian oli tumpah sekitar pukul 19.49 WIB dan langsung mengerahkan personel ke lokasi kejadian.
"Kami lakukan penyiraman untuk membersihkan oli yang tertumpah di jalan tersebut sepanjang 200 meter," kata dia.
Dia mengatakan anggota pemadam kebakaran melakukan penyiraman menggunakan air dan busa foam ke lokasi tumpahan oli.
"Kami mengerahkan enam personel dan satu unit mobil medium pressure dan watermist dengan kapasitas 1.500 liter," kata dia
Menurut dia, aksi pembersihan dimulai pukul 21.35 WIB dan jalanan berhasil dibersihkan pukul 21.35 WIB.
"Setelah penyiraman keadaan aman dan tidak ada lagi pengendara motor yang terjatuh," kata dia. (antara/jpnn)
Delapan pengendara sepeda motor di Kelapa Gading terjatuh gegara melintasi jalan yang ditumpahi oli.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
