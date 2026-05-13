Tuna Yellowfin Asal Maluku Siap Bidik Pasar Asia Tenggara, Bea Cukai Ambon Beri Dukungan
jpnn.com, KAZAN - PT Lumbung Ikan Maluku (LIM) melakukan pengiriman perdana produk frozen yellowfin tuna loin ke Bangkok, Tailan, melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon pada Sabtu (9/5).
Pengiriman ini merupakan uji pasar awal setelah perusahaan sebelumnya berhasil masuk ke pasar Amerika Serikat dan Jepang, dan kini mulai mengalihkan perhatian ke kawasan Asia Tenggara sebagai destinasi ekspor berikutnya.
Jalur udara dipilih untuk menjaga kualitas produk dan mempersingkat waktu distribusi kepada calon pembeli di Tailan.
Kepala Kantor Bea Cukai Ambon Kurniawan Hari Purnomo menyampaikan instansinya turut memberikan dukungan pelayanan kepabeanan untuk memastikan kelancaran proses ekspor perdana ini.
Menurut Kurniawan, perluasan negara tujuan ekspor adalah penanda penting bagi perkembangan sektor perikanan Maluku.
"Kami mendorong agar langkah awal ini dapat berkembang menjadi hubungan dagang yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha perikanan lainnya di Maluku untuk masuk ke pasar Asia Tenggara," kata Kurniawan dalam keterangannya, Rabu (13/5).
Tailan dipandang sebagai pasar yang strategis mengingat tingginya permintaan produk perikanan olahan di kawasan tersebut.
Respons positif dari pihak pembeli di Bangkok diharapkan dapat membuka jalan bagi pengiriman rutin berikutnya menjadikan Tailan sebagai titik masuk distribusi produk perikanan Maluku ke negara-negara ASEAN lainnya.
Bea Cukai Ambon mendorong sukses PT LIM ekspor perdana produk frozen yellowfin tuna loin ke Tailan membuka peluang pasar Asia Tenggara lainnya
