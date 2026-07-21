Tunanetra Berwisata Ajak Anggota Bermain Kayak di Taman Wisata Alam Angke Kapuk

jpnn.com, JAKARTA - Tunanetra Berwisata sukses menggelar kegiatan eksplorasi wisata di Taman Wisata Alam Angke Kapuk di area Pantai Indah Kapuk, Jakarta, baru-baru ini.

Ketua Panitia Tunanetra Berwisata Volume Ke-4, Nicky Hogan menyampaikan kali ini, Tunanetra Berwisata volume ke-4 menyelenggarakan olahraga mendayung kayak sebagai tantangan baru.

“Mereka mengayuh kayak kurang lebih selama 2 jam mengarungi perairan di kawasan Hutan Bakau,” ungkap Nicky.

Dia mengungkapkan lewat kegiatan ini anggota komunitas mampu mengasah kepercayaan diri, kemandirian, sekaligus membahagiakan mereka melalui kegiatan wisata petualangan.

Total sebanyak 10 peserta dalam petualangan kali ini. Dari jumlah peserta itu, sebagian besar merupakan pasangan tunanetra (suami-istri), yang sudah diseleksi kesiapannya melalui wawancara, mengingat kegiatan kali ini cukup ekstream.

Petualangan juga ditemani para volunteer atau sukarelawan yang kebanyakan merupakan pemain kayak berpengalaman (kayakers) yang bertugas menemani sebagai pendamping atau instruktur dayung. Satu peserta kayak didampingi satu instruktur pendamping untuk memastikan keselamatan mereka.

Menurut Nicky, persiapan petualangan wisata ekstrem bagi para tunanetra ini cukup panjang. "Karena ini konsep yang sedikit nyeleneh, sedikit ekstrem. Termasuk survei di lokasi, di taman mangrove di Peak,” kata Nicky.

Diskusi panjang juga dilakukan dengan fokus utama menyelaraskan data dan memilih para peserta, yang sebagian berasal dari Yayasan Mitra Netra dan sebagian lainnya merupakan peserta independen yang dinilai siap untuk merasakan langsung petualangan berkayak ini.