Tunangan dengan Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Ungkap Sebuah Fakta

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan kekasih Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid menggelar acara lamaran di The Manor Andara, Depok pada Minggu (23/6).

Acara tersebut juga disiarkan secara langsung melalui akun Thariq Halilintar di YouTube.

Pada momen spesial itu, Thariq Halilintar mengungkap sebuah fakta yakni alasan dirinya mantap untuk menikahi Aaliyah Massaid.

Dia mengaku sudah yakin Aaliyah Massaid merupakan pasangan yang cocok untuk dirinya sejak pertama dekat.

"Dua minggu setelah aku dekat, itu aku langsung kayak, I think she's the one," kata Thariq Halilintar.

Adik Atta Halilintar itu memang dari awal ingin menjalin hubungan serius dengan Aaliyah Massaid.

Selain itu, Thariq Halilintar juga memberi pujian atas sikap Aaliyah Massaid selama ini.

"Bersama Aaliyah, aku enggak perlu menjadi diri aku yang lain, aku bisa menjadi diri aku sendiri," tambah cowok berusia 25 tahun itu.