Tunggakan PBB-P2 Yayasan IGM Rp2,3 Miliar, Bapenda Palembang Ungkap Dasar Penagihan

jpnn.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menyatakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri (IGM) mencapai Rp2,3 miliar.

Nilai tersebut merupakan akumulasi kewajiban pajak beserta denda sejak 2019 dan hingga saat ini.

Kepala Bapenda Kota Palembang Jamiah Haryanti menerangkan penagihan dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.

Pemasangan papan peringatan di lingkungan IGM menjadi bagian dari upaya penertiban terhadap wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya.

"Pemerintah Kota Palembang menghormati tanggapan dan keberatan yang disampaikan wajib pajak, dalam hal ini pihak Yayasan IGM Palembang terkait pemasangan papan peringatan atas tunggakan pembayaran PBB-P2," terang Jamiah saat gelar konferensi pers di Bapenda Palembang, Rabu (28/10/2026).

Jamiah menjelaskan bahwa sebelum memasang papan peringatan, Pemkot Palembang telah menyampaikan surat pemberitahuan, surat peringatan pertama dan kedua, serta surat pemberitahuan pemasangan media. Pemerintah juga berupaya memediasi penyelesaian tunggakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Palembang.

Namun, menurut Jamiah, pihak Yayasan IGM tidak menghadiri mediasi tersebut. Ia menegaskan, langkah penagihan bukan untuk memojokkan pihak yayasan melainkan bagian dari pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Bapenda mendasarkan pemungutan PBB-P2 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuntungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, serta Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2.