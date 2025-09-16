Tunggal Putri Pratama Siap Unjuk Gigi di Indonesia Masters 2025 Super 100
jpnn.com - Pebulu tangkis pratama Pelatnas Cipayung akan unjung gigi pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100.
Pada ajang yang digelar di GOR Remaja, Pekanbaru itu tercatat 36 wakil Indonesia akan tampil memburu gelar juara.
Dari sektor tunggal putri, beberapa pemain pelapis yang akan tampil yaitu Mutiara Ayu Puspitasari, Chiara Marvella Handoyo, Ruzana, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, hingga Deswanti Hujansih Nurtertiati.
Pelatih tunggal putri pratama Pelatnas Cipayung, Herli Djaenudin mengungkapkan semua anak asuhannya siap untuk tampil pada ajang BWF Super 100.
Juru taktik asal klub Exist Badminton itu menilai semua pemain tunggal putri pratama siap memberikan yang terbaik.
Terlebih kota Bertuah punya memori apik tahun lalu dengan menempatkan Chiara menjadi runner up pada ajang Indonesia International Challenge 2024.
“Targetnya dan harapannya tentu menjadi juara. Mungkin itu semua yang dicita-citakan mereka."
"Kami berusaha semaksimal mungkin baik dari atlet, pelatih dan tim pendukung targetnya sama yaitu memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Herli.
Pemain pratama tunggal putri Indonesia berharap tuan kota Pekanbaru untuk menjadi juara pada ajang Indonesia Masters 2025 Super 100, Selasa (15/9)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polytron Superliga Junior 2025, 654 Pebulu Tangkis Muda dari 8 Negara Berebut Rp 1,4 Miliar
- Bekal Emas Ardiola/Raffael Menuju Pelatnas Cipayung Setelah Juara di Kandang Sendiri
- Joseph/Syafiqa Rajut Asa Raih Gelar Juara di Doubles Special Championships 2025
- Kehabisan Bensin di Hong Kong Open, Sabar/Reza Perlu Formula Baru
- NasDem Bantu Atlet SOINA Kampar Wakili Indonesia di Kejuaraan Asia Pasifik
- Raih Super Tiket, 50 Atlet Muda Masuk Babak Karantina di Asrama PB Djarum