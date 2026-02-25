Tunggu Aku, Kolaborasi Hangat dari Isyana Sarasvati, MAKO, dan TADI
jpnn.com, JAKARTA - Isyana Sarasvati, MAKO, serta TADI (Fathan Garna dan Adhi Handoyo) berkolaborasi merilis single yang berjudul Tunggu Aku.
Lagu tersebut lahir dari ruang kebersamaan para musisi tersebut yang sama-sama di bawah naungan label musik Redrose Records.
Lebih dari sekadar kolaborasi, Tunggu Aku menjadi perwujudan ikatan kekeluargaan yang terjalin di antara Isyana Sarasvati, MAKO, serta TADI. Setiap emosi dirangkai dan dihidupkan secara bersama-sama.
Tunggu Aku bercerita tentang hati yang selalu tertambat pada satu tempat yang disebut rumah. Di tengah jarak dan waktu, ada penantian yang sunyi, doa-doa yang terus dipanjatkan, serta keyakinan bahwa pulang bukan soal cepat atau lambat, melainkan tentang janji untuk kembali.
Cerita tersebut terasa makin hangat karena disampaikan melalui kebersamaan para musisi yang saling percaya dan berbagi ruang emosional yang sama. Pesan tentang kepercayaan dan harapan menjadi ide utama bahwa sejauh apapun seseorang melangkah, selalu ada rumah dan doa yang menanti.
Tunggu Aku menjadi pengingat bahwa pulang bukan hanya tentang sebuah tempat, tetapi tentang perasaan, ikatan, dan orang-orang yang setia menunggu.
Secara musikal, Tunggu Aku dihadirkan dengan balutan pop dan R&B bernuansa manis dan hangat.
Lagu tersebut mengedepankan emosi vokal serta rasa kebersamaan yang intim, menghadirkan suasana seperti percakapan pelan di antara orang-orang terdekat.
