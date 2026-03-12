Tunggu Aku Sukses Nanti, Kisah Perjuangan Tulang Punggung Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul, Tunggu Aku Sukses Nanti akan tayang di bioskop Indonesia pada momen Lebaran 2026 ini.

Karya produksi RAPI Films itu digarap oleh sutradara Naya Anindita serta penulis Evelyn Afnilia.

Tunggu Aku Sukses Nanti merupakan film yang akan menghangatkan para pejuang hidup dan para tulang punggung keluarga dari sudut pandang Arga (Ardit Erwandha).

Film itu siap mengaduk emosi penonton dengan ceritanya yang dekat, relevan, dan mewakili mereka yang saat ini masih berjuang menuju sukses.

Ardit, yang pertama kalinya memerankan karakter utama di film drama, menampilkan lapisan emosi lelah, marah, dan peluh saat Arga berjuang untuk menjadi sosok yang ingin dihargai di keluarga besarnya.

“Ini adalah cerita tentang bagaimana Arga, si tulang punggung keluarga berusaha mewujudkan mimpi keluarganya, dan keluar dari ketergantungan keluarga besar. Bagi saya, ini film yang terasa personal dan juga dekat,” ungkap sutradara Naya Anindita.

Produser Sunil Samtani mengungkapkan Tunggu Aku Sukses Nanti juga membawa permasalahan realitas sosial yang mencerminkan dinamika banyak keluarga Indonesia di saat Lebaran.

“Film ini ringan namun menyentuh. Penonton akan merasa dekat dengan ceritanya, sehingga ketika keluar menonton, perasaannya akan hangat,” jelas Sunil Samtani.