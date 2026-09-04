Tunjangan PPPK Naik, Arief Wibowo: Momentum Meningkatkan Kinerja

jpnn.com - TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menaikkan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) teknis. Kenaikan itu mencapai 15 persen.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo mengatakan bahwa kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) mulai bulan ini bagi PPPK teknis penuh waktu menjadi momentum meningkatkan kinerja.

"Jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan bukti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jadi lebih baik, cepat dan efisien," ujarnya di Tangerang, Jumat (5/9).

Proses kenaikan TPP ini merupakan hasil proses panjang yang dilakukan Pemkot Tangerang dan DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi dan menyesuaikan kondisi fiskal daerah.

DPRD Kota Tangerang juga meminta kepada Pemkot Tangerang untuk memberikan pengawasan agar kinerja PPPK teknis penuh waktu dapat lebih optimal setelah adanya kenaikan TPP mulai bulan ini.

Sementara itu, terkait aspirasi penyesuaian ijazah bagi PPPK, DPRD Kota Tangerang memastikan akan terus berkoordinasi secara proaktif dan kolaboratif dengan pemerintah pusat.

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Pasalnya, regulasi terkait PPPK secara umum merupakan kewenangan pemerintah pusat. DPRD bersama Pemkot Tangerang dan Forum PPPK terus mengupayakan jalan terbaik sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

“Intinya, semua aspirasi dari PPPK ini kami dengar dan tindaklanjuti. Sebab, kaitan PPPK ini, kan, masuk ranah pemerintah pusat. Kami terus secara proaktif mengupayakan apa yang menjadi harapan teman-teman ini bisa direalisasikan,” katanya.