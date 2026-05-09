Tunjukkan Kantor Baru ke Kaesang, PSI Papua Pegunungan: Selamat Datang di Honai Kami

jpnn.com - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi kantor DPW PSI Papua Pegunungan yang baru. Ia didampingi Ketua DPW PSI Papua Pegunungan Yotam Wonda yang juga Wakil Bupati Tolikara, Sabtu (8/5).

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

"Selamat datang di honai kami, honai pinishi Papua Pegunungan. Kalau di sini, sebutannya honai untuk kantor. Untuk bekerja, ketemu atau buat sesuatu hal-hal besar harus dibicarakan dalam honai,” kata Yotam.

Yotam Wonda menjelaskan, sebelumnya DPW PSI Papua Pegunungan berkantor di sebuah ruko.

Kantor yang baru ini tersebut lebih besar dibanding kantor sebelumnya.

Yotam menegaskan, dalam kepemimpinannya, kelak DPW PSI Papua Pegunungan Yotam akan punya kantor sendiri dan tidak perlu mengontrak.

"PSI harus punya kantor permanen dan punya kantor sendiri,” ujar Yotam.

Selanjutnya Yotam menyatakan akan rutin berkomunikasi dengan DPP PSI termasuk jika ada kekurangan dalam beberapa aspek kegiatan partai.