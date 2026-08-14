Tuntas Digelar di 5 Kota, Festival Sepak Bola Rakyat Libatkan 1.700 Talenta Muda

jpnn.com, JAKARTA - PT Garuda Gemah Nusantara (GGN) bersama Coca-Cola Indonesia merampungkan rangkaian Festival Sepak Bola Rakyat di lima kota. Kelima kota tersebut ialah Jakarta, Labuan Bajo, Makassar, Manado, dan Palu.

Festival yang menjadi wadah pengembangan talenta muda sepak bola Indonesia itu melibatkan lebih dari 1.700 peserta berusia 16–18 tahun dari 78 sekolah, klub, dan komunitas.

Rangkaian kegiatan tersebut juga mendapat antusiasme dari masyarakat dengan jumlah penonton mencapai lebih dari 4.000 orang.

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Direktur PT GGN Rizky Aidi mengatakan besarnya antusiasme masyarakat terhadap festival itu menunjukkan sepak bola memiliki tempat khusus di tengah generasi muda Indonesia.

"Antusiasme yang kami lihat di setiap kota menunjukkan bahwa sepak bola memiliki tempat yang istimewa di hati generasi muda dan masyarakat Indonesia," sambungnya.

Pelaksanaan di Manado yang digelar pada 25–27 Juni 2026 menjadi penutup rangkaian Festival Sepak Bola Rakyat yang telah dimulai sejak Desember 2025.

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Melalui kegiatan tersebut, GGN bersama Coca-Cola Indonesia mempertemukan pemain muda, pelatih, komunitas, orang tua, dan masyarakat dalam satu ekosistem pembinaan sepak bola usia muda.

Para peserta tidak hanya mendapatkan kesempatan bertanding, tetapi juga mengikuti coaching clinic, coaching seminar, serta berbagai aktivitas komunitas.