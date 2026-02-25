Tuntaskan Roadshow di 5 Kota, GEGI Bidik 50 Agen Baru untuk Perkuat Bisnis 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) resmi menuntaskan rangkaian Roadshow Agency Kickoff dan Open Day 2026.

Agenda tahunan yang berakhir pada 13 Februari lalu ini berlangsung di lima kota besar, yakni di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Bali.

Kegiatan tahunan tersebut menjadi momentum perusahaan untuk memperkuat sinergi dengan para agen sebagai pilar utama distribusi.

Marketing Director GEGI, Linggawati Tok, mengungkapkan bahwa agen memiliki peran krusial dalam pertumbuhan perusahaan.

Sepanjang 2025, kontribusi agen terhadap Gross Written Premium (GWP) mencapai 23 persen, atau menyumbang signifikan terhadap total GWP perusahaan sebesar Rp 978 miliar.

"Agency Kickoff ini bertujuan memompa semangat dan memotivasi para agen dalam menjalankan bisnis bersama GEGI di tahun 2026. Kami berkomitmen mendukung peluang bisnis agar tantangan tahun ini terasa lebih ringan melalui kolaborasi," ujar Linggawati dalam keterangannya, Rabu (18/2).

“Terima kasih atas kontribusi para agen di 2025. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Kolaborasi, peluang, inspirasi, serta produk yang dapat dipasarkan menjadi dukungan nyata kami agar agen makin maju di 2026,” jelasnya.