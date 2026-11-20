jpnn.com, JAKARTA - PT Tuntun Sekuritas Indonesia menghadirkan Dominant Broker Analysis dan Negotiation Market Analysis, dua fitur di aplikasi saham Tuntun yang membantu investor membaca jejak transaksi bernilai besar pada sebuah saham, baik di pasar reguler maupun di pasar negosiasi.

Melalui kedua fitur ini, investor bisa melihat broker mana yang paling dominan membeli atau menjual, seberapa agresif transaksinya, serta rincian transaksi di pasar negosiasi yang sering kali luput dari perhatian.

Investor ritel kerap mendengar istilah smart money, yaitu aliran dana dari pelaku pasar bermodal besar yang pergerakannya sering dicermati sebagai salah satu petunjuk arah sebuah saham.

Namun, data untuk membacanya biasanya tersebar dan sulit diolah. Tuntun merangkumnya menjadi tampilan yang lebih terstruktur di halaman setiap saham.

Dominant Broker Analysis menampilkan tiga broker pembeli dan tiga broker penjual paling dominan pada sebuah saham.

Dominant Broker Analysis dilengkapi filter waktu yang fleksibel.

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Tampilan Daily, Weekly, dan Monthly menyajikan empat periode terakhir secara berdampingan, sementara tampilan Kumulatif merangkum periode satu minggu, satu bulan, tiga bulan, hingga enam bulan.

Dengan begitu, investor dapat melihat apakah sebuah broker konsisten mendominasi dari waktu ke waktu atau hanya aktif sesaat.