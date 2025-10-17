Tuntun Sekuritas Hadirkan Concept Sector

jpnn.com, JAKARTA - PT Tuntun Sekuritas Indonesia memperkenalkan Concept Sector, fitur terobosan yang menjadikan Tuntun sebagai pionir pertama dan satu-satunya sekuritas di Indonesia yang menghadirkan analisis sektor pasar saham secara real-time dan komprehensif dan terintegrasi langsung dalam platform investasinya.

Langkah ini menandai babak baru dalam evolusi industri sekuritas digital, memperkuat posisi Tuntun sebagai market innovator yang terus menghadirkan solusi berbasis riset dan teknologi untuk membantu investor menavigasi pasar dengan lebih cerdas.

Dengan total ratusan Concept Sector, yang terdiri dari mayoritas bisnis dan group, serta concept, Tuntun memberikan pandangan luas mengenai masing-masing lini secara beragam.

Selanjutnya, Tuntun akan mempublikasikan research report Tuntun Sector dengan 300 report untuk individual stock di versi mendatang.

Dengan penggunaan Concept Sector diharapkan user dapat meningkatkan ketajaman analisis terhadap saham-saham yang memiliki potensi kenaikan atau uptrending.

Dengan visualisasi atraktif dan jelas, investor kini bisa memahami sektor mana yang sedang menggerakkan pasar, serta mengenali potensi rotasi sektor lebih cepat dan praktis.

“Kami menghadirkan Concept Sector karena kami tahu investor ritel sering kewalahan memantau ratusan saham dalam waktu bersamaan. Fitur ini membantu mereka decode arah pasar secara instan, dengan menyajikan data sektor yang paling aktif dan dominan hari itu,” ujar Ricki Juliandi, Direktur PT Tuntun Sekuritas Indonesia.

“Kami percaya langkah ini akan menambah referensi cara bagi investor dalam berstrategi, dari stock-picking menjadi sector-driven investing, yaitu membaca kekuatan pasar berdasarkan sektor yang memimpin," imbuhnya.