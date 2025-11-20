Tuntut Penuntasan Kasus Lahan, Warga TNTN Geruduk Kejati Riau
jpnn.com, PEKANBARU - Ribuan warga yang tergabung dalam komunitas Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis 20 November 2025 pagi.
Massa memenuhi halaman depan kantor Kejati, membawa spanduk, bendera, dan menyuarakan tuntutan terkait penyelesaian berbagai persoalan lahan yang mereka anggap berlarut-larut.
Pantauan di lokasi, demonstran datang dengan kendaraan roda dua dan empat, kemudian berkumpul padat di depan gerbang utama Kejati Riau.
Massa terlihat mengangkat tangan, membawa atribut organisasi, serta mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol perjuangan warga.
Barisan aparat kepolisian tampak berjaga ketat di pintu masuk gedung.
Mereka membentuk pagar betis untuk memastikan kondisi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Suasana terlihat tegang namun terkendali.
Dalam aksi tersebut, massa TNTN menuntut Kejati Riau untuk segera menuntaskan berbagai kasus dugaan penyimpangan pengelolaan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan konflik lahan yang selama ini membelit masyarakat.
“Kami menilai penegakan hukum terkesan lamban sehingga berdampak pada ketidakpastian bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan TNTN,” kata orator aksi.
