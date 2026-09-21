Tuntut Rektor Mundur, Mahasiswa UINSA Surabaya Segel Gerbang Kampus
jpnn.com, SURABAYA - Tuntut Rektor Akh Muzakki mundur dari jabatannya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menyegel gerbang utama kampus dan mendirikan posko aksi.
“Sebenarnya ini aksi lanjutan dari kemarin. Kami tetap meningkatkan eskalasi dan menjaga esensi protes ini bertahan,” ujar Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UINSA Fadlurrakhman Fazle Purwardana di Surabaya, Senin.
Dia mengatakan sebagian mahasiswa bahkan menginap di area kampus sejak malam sebelum massa menyegel gerbang utama kampus di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
“Penyegelan ini menjadi bukti kekecewaan teman-teman. Kekecewaan dan harapan agar semua tuntutan dipenuhi sekarang menjadi lebih nyata,” katanya.
Selain menyegel gerbang utama, mahasiswa mendirikan posko di depan Gedung Rektorat UINSA sebagai tempat untuk bertahan selama tuntutan mereka belum dipenuhi.
“Kami mendirikan posko, kami akan menginap dan tidur di sini selama Muzakki belum turun,” ujar Fadlurrakhman.
Meski gerbang utama ditutup, aktivitas akademik di lingkungan kampus tidak lumpuh total, karena mahasiswa masih membuka akses melalui gerbang sisi selatan dan pintu belakang di kawasan Gang Dosen.
“Kami tidak melumpuhkan operasional kampus secara utuh. Masih ada pintu belakang di area Gang Dosen yang bisa diakses oleh semua orang,” katanya.
Mahasiswa UINSA Surabaya segel gerbang kampus tuntut Rektor Akh Muzakki mundur dari jabatannya.
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