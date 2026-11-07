Tur Dunia The Weeknd Raup USD 1,3 Miliar, Kalahkan Rekor Elton John

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Kanada, The Weeknd mencetak rekor baru melalui tur dunia bertajuk After Hours til Dawn.

Tur tersebut dilaporkan meraup pendapatan sekitar 1,3 miliar dolar AS atau melampaui rekor tur perpisahan musisi Inggris, Elton John.

Sebelumnya, Elton John memegang rekor sebagai solois pria dengan pendapatan tur tertinggi melalui Farewell Yellow Brick Road. Tur perpisahan tersebut menghasilkan pendapatan sekitar 939 juta dolar AS.

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Dilansir dari Variety, Kamis (5/11), pencapaian The Weeknd dikonfirmasi oleh promotor Live Nation setelah penyanyi bernama asli Abel Tesfaye itu menyelesaikan konser terakhirnya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tur After Hours til Dawn telah berlangsung sejak Juli 2022 dan menjangkau 30 negara di berbagai kawasan, mulai dari Amerika Utara, Eropa, Inggris Raya, Amerika Latin, Australia, hingga Asia.

Dalam rangkaian tersebut, The Weeknd juga kembali menggelar sejumlah pertunjukan tambahan di beberapa wilayah.

Secara keseluruhan, tur yang berlangsung selama empat tahun itu mencakup 176 pertunjukan dengan penjualan mencapai sembilan juta tiket.

Khusus pada 2026, rangkaian pertunjukan tambahan berhasil menjual tiga juta tiket dan menghasilkan pendapatan sekitar 500 juta dolar AS berdasarkan data Live Nation.