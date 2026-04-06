Tur Eropa Jadi Alarm, Pengamat Berharap Indonesia Bangkit di BAC 2026
jpnn.com - Pebulu tangkis Indonesia akan berlaga pada ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026 yang digelar di Ningbo, China.
Pengamat bulu tangkis Broto Happy Wondomisnowo berharap ada wakil Merah Putih yang mampu membawa pulang gelar juara dari Negeri Tirai Bambu.
Harapan itu muncul setelah hasil kurang memuaskan yang diraih Indonesia sepanjang tur Eropa.
Dalam empat turnamen bergengsi di benua Biru, yakni German Open, All England, Swiss Open, dan Orleans Masters 2026, Indonesia gagal meraih satu pun gelar.
Prestasi terbaik hanya diraih lewat dua posisi runner up di Swiss Open melalui Alwi Farhan (tunggal putra) dan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri).
"Ajang Badminton Asia Championships 2026 sangat penting untuk kebangkitan bulu tangkis Indonesia."
"Apalagi, prestasi sepanjang awal tahun hingga April ini masih belum banyak gelar yang diraih," ujar Broto saat dihubungi JPNN.com, Senin (6/4).
Publik memiliki ekspektasi tinggi mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai kekuatan besar di dunia bulu tangkis.
Pengamat bulu tangkis, Broto Happy Wondomisnowo ingatnya prestasi pada ajang BAC 2026 penting untuk mengembalikan marwah Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Semifinal BAC 2025: China Mendominasi, Indonesia Hanya Sisakan 2 Wakil
- Jafar/Felisha Tampil Impresif Pada Debut di BAC, Tembus 4 Besar
- 16 Besar BAC 2025: Ganda Putra Konsisten, Indonesia Kirim Tujuh Wakil di Perempat Final
- BAC 2025: Jumpa Juara Bertahan, Putri KW Pengin Mengeluarkan Semuanya
- Jadwal Badminton Asia Championships 2025: Ganda Campuran Memulai Perjuangan
- Jadwal Perempat Final BAC 2024: 3 Wakil China Coba Jegal Asa Juara Wakil Indonesia