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Tur Pramusim, Aston Villa Tantang Indonesia All Star di GBK

Tur Pramusim, Aston Villa Tantang Indonesia All Star di GBK
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Aston Villa seusai meraih gelar juara UEFA Europa League 2026 di Tupra Stadium, Istanbul. Foto: X/AVFCOfficial

jpnn.com, JAKARTA - Aston Villa akan menggelar tur pramusim ke Indonesia untuk persiapan menghadapi Premier League 2026/27 mendatang.

Skuad asuhan Unai Emery itu dijadwalkan akan datang dengan komposisi penuh menghadapi kumpulan pemain Indonesia All Star pada 1 Agustus 2026.

Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio mengungkapkan bahwa pihaknya percaya diri untuk bisa mendatangkan tim berjuluk The Villans itu.

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Prestasi Aston Villa pada musim 2025/26 membuat panitia penyelenggara berharap penggemar sepak bola Tanah Air mau datang langsung menyaksikan laga.

Aston Villa merupakan juara UEFA Europa League 2025/26 seusai di final mengalahkan SC Freiburg dengan skor 3-0.

Adapun pada Premier League prestasi Aston Villa mampu menempati posisi keempat di atas Liverpool

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“Kami bangga dapat menghadirkan juara UEFA Europa League ke Indonesia. Prestasi Aston Villa musim lalu telah menjadikan mereka salah satu klub paling menarik dan paling banyak diperbincangkan di sepak bola Eropa," kata Ahmad Satrio.

“Kami percaya para penggemar sepak bola Indonesia layak mendapatkan kesempatan untuk merasakan secara langsung antusiasme tersebut,” sambungnya.

Aston Villa akan menggawali tur pra musim ke Indonesia menghadapi musim 2026/27 mendatang pada Sabtu (1/8) mendatang

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