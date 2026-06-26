Turki Memukul AS, Australia Tembus 32 Besar Piala Dunia 2026

jpnn.com - LA - Turki menghancurkan Amerika Serikat pada matchday 3 Grup D Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, LA, Jumat (26/6) siang WIB.

Namun, kemenangan itu tak membatalkan nasib Turkiye yang sudah tereliminasi sejak matchday 2 grup.

Amerika Serikat yang menanggung malu, tetap lulus ke 32 Besar menyandang status juara Grup D, ketemu 3B, yakni Bosnia-Herzegovina di babak gugur pertama tersebut.

Sementara itu, Australia yang bermain imbang tanpa gol dengan Paraguay, tembus 32 Besar sebagai runner up.

"Saya bangga dengan para pemain dan apa yang dilakukan pelatih kami sungguh luar biasa. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin lagi," ujar gelandang Australia Ajdin Hrustic.

Paraguay yang kalah selisih gol dari Australia, harus puas finis di posisi ketiga, dan menunggu semua MD3 grup selesai untuk memastikan pulang kampung atau berhak mendapat akses ke 32 Besar. (fifa/jpnn)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Jumat, 26/6 pukul 10.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Grup F: Belanda vs Swedia 5-1

Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1

Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0

Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4

Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0

Grup G: Belgia vs Iran 0-0

Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2

Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3

Grup J: Argentina vs Austria 2-0

Grup I: Prancis vs Irak 3-0

Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2

Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2

Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0

Grup L: Inggris vs Ghana 0–0

Grup L: Panama vs Kroasia 0–1

Grup K: Kolombia vs Kongo 1–0

MD3 Grup

Grup B: Swiss vs Kanada 2-1

Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar 3–1

Grup C: Skotlandia vs Brasil 0–3

Grup C: Maroko vs Haiti 4–2

Grup A: Ceko vs Meksiko 0–3

Grup A: Afrika Selatan vs Korea 1–0

Grup E: Curacao vs Pantai Gading 0–2

Grup E: Ekuador vs Jerman 2–1

Grup F: Jepang vs Swedia 1–1

Grup F: Tunisia vs Belanda 1–3

Grup D: Turki vs Amerika Serikat 3–2

Grup D: Paraguay vs Australia 0–0

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Afrika Selatan (3) | 3. Korea (3) | 4. Ceko (1)

B: 1. Swiss (7) | 2. Kanada (4) | 3. Bosnia Herzegovina (4) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (7) | 2. Maroko (7) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (4) | 3. Paraguay (4) | 4. Turki (3)

E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (6) | 3. Ekuador (4) | 4. Curacao (1)

F: 1. Belanda (7) | 2. Jepang (5) | 3. Swedia (4) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Mesir (4) | 2. Iran (2) | 3. Belgia (2) | 4. Selandia Baru (1)

H: 1. Spanyol (4) | 2. Uruguay (2) | 3. Tanjung Verde (2) | Arab Saudi (1)

I: 1. Prancis (6) | 2. Norwegia (6) 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)

K: 1. Kolombia (6) | Portugal (4) | 3. Kongo (1) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (4) | 2. Ghana (4) | 3. Kroasia (3) | 4. Panama (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026

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