Turki Pukul Kanada, Slot di Semifinal VNL 2026 Tersisa Satu

jpnn.com - MACAO – Turki memastikan satu tempat di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita setelah menaklukkan Kanada di perempat final.

Pada laga di Macao, China, Kamis (23/7) sore WIB, Turkiye menang 3-1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-17).

Bintang Lapangan pada laga ini ada dua, yakni opposite Turki Melissa Vargas dan opposite Kanada Kiera Van Ryk.

Vargas dan Van Ryk masing-masing mendulang 27 poin.

“Sejujurnya, ada beberapa ide permainan kami yang tidak berjalan. Namun, kami bisa sampai perempat final VNL itu saja sudah menyenangkan, dan menjadi pengalaman besar buat kami,” tutur Van Ryk kepada awak VBTV seusai laga.

Sementara itu, outside hitter Turkiye Hande Baladin mengaku puas dengan cara timnya mengalahkan Kanada.

Baladin sendiri menyumbang 14 poin pada pertandingan tadi.

“Mereka tim yang bagus. Kami menang dari mereka, tentu memuaskan. Ya, setiap hari kami mencoba belajar sesuatu yang baru, terutama untuk kekompakan tim,” kata Baladin.