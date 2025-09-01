Turkiye Jadi Tim Terakhir Masuk Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
jpnn.com - BANGKOK – Turkiye mulus masuk perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 di Thailand.
Melakoni partai terakhir 16 Besar Volleyball World Championship 2025 sekotr Putri di Stadion Huamark, Bangkok, Senin (1/9) malam WIB, Turkiye mengalahkan Slovenia.
Turkiye menang 3-0 (30-28, 25-13, 29-27).
Opposite Turkiye Melissa Vargas menjadi pencetak angka terbanyak di laga tersebut, 19 poin.
Sementara itu, dari Slovenia, outside hitter Fatoumatta Sillah menjadi top skorer timnya, 15 poin.
Kemenangan itu membuat Turkiye menyusul Belanda, Jepang, Italia, Polandia, Prancis, Brasil, dan Amerika Serikat yang sudah lebih dahulu mengantongi tiket Top 8.
Di perempat final, Turkiye berhadapan dengan Amerika Serikat.
AS menembus 8 Besar setelah pada Senin sore menyingkirkan Kanada 3-0 (25-18, 25-21, 25-21).
Babak 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 tuntas. Cek hasil dan bagan perempat final.
