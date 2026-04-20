Turnamen Domino 2026 Sukses, Wawako Surabaya Meminta HGI Menggelar yang Lebih Besar Lagi

jpnn.com - SURABAYA - Gelaran Surabaya Domino Tournament 2026 yang diinisiasi Higgs Games Island (HGI) bersama Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) berjalan sukses dan resmi berakhir pada Minggu (19/4).

Ajang nasional yang digelar di Grand City Convention Hall Surabaya ini sukses menyedot perhatian ribuan peserta dari berbagai penjuru tanah air.

Tercatat, sebanyak 1.024 peserta atau 512 pasangan dari 17 provinsi bertanding memperebutkan total hadiah fantastis, yakni senilai Rp 200 juta.

Kesuksesan ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Kota Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang hadir langsung dalam acara tersebut mengaku terkesan.

Pria yang akrab disapa Cak Ji ini bahkan menantang pihak penyelenggara untuk membuat acara yang lebih besar lagi di masa mendatang.

"Saya minta PORDI Jatim untuk menyelenggarakan acara yang lebih besar dari event yang sekarang ini. Animo masyarakat sangat luar biasa," kata Armuji dikutip JPNN.com, Senin (20/4).

Senada dengan Wawali, Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menilai domino kini telah berevolusi menjadi olahraga pikiran (mind sport) yang setara dengan catur atau bridge.