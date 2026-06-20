Turnamen Domino HGI Ikut Menyemarakkan HUT ke-499 Jakarta

jpnn.com - Higgs Games Island (HGI) menyambut HUT ke-499 Jakarta dengan menggelar turnamen bertaraf nasional.

Perwakilan HGI, Ray mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pendaftaran secara umum kepada mereka yang ingin bersaing menjadi yang terbaik.

“HGI Jakarta Domino Tournament 2026 merupakan wujud komitmen kami untuk merayakan hari jadi kota ini dengan memberikan wadah bagi pengembangan bakat lokal melalui pertandingan olahraga pikiran," ujar Ray.

Baca Juga: ORADO Resmi Buka Pendaftaran Bagi Masyarakat yang Ingin Jadi Atlet Domino Nasional

Dari ajang nasional ini diharapkan menjadi wadah bagi para pemain Higgs Games Island yang jumlahnya di Indonesia sudah cukup banyak.

Ajang ini terbilang bergengsi mengingat didukung penuh oleh Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

“Turnamen ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam mendorong masa depan olahraga domino di Indonesia yang lebih positif, terstruktur dan berkepanjangan,” ungkap Ray.

Rencananya ajang tersebut akan digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun pada Sabtu (27/6) hingga Minggu (28/6) mendatang.

Tercatat 1500-an orang akan bersaing untuk merebutkan hadiah total mencapai Rp 200 juta.