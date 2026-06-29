Turnamen GP NasDem Padel Rangkul Anak Muda Lewat Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Garda Pemuda (GP) NasDem Prananda Surya Paloh menyebut tingginya antusiasme peserta pada turnamen GP NasDem Padel Cup menjadi bukti olahraga padel tengah berkembang pesat di Indonesia.

Menurut Prananda, jumlah pendaftar bahkan melampaui kuota yang telah disiapkan panitia.

"Antusiasmenya sangat besar karena pendaftarannya sudah melebihi kuota. Tadi juga ada exhibition match yang cukup menarik perhatian," kata Prananda dikutip JPNN.com, Senin (29/6).

Dia mengatakan perkembangan padel di Indonesia berlangsung sangat cepat. Dalam kurun sekitar satu setengah tahun, jumlah lapangan padel disebut meningkat dari hanya dua menjadi lebih dari 500.

"Saya melihat olahraga padel berkembang sangat pesat, bukan hanya di dunia, tetapi juga di Indonesia," ujarnya.

Prananda menjelaskan GP NasDem ingin menjangkau generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan minat mereka, salah satunya lewat olahraga.

Baca Juga: NasDem Sumbang Seribu Buku untuk Warga Lapas Cipinang

"GP NasDem wajib memahami apa yang diinginkan pemuda Indonesia, mungkin melalui pendekatan yang lebih soft seperti olahraga ini," tuturnya.

Selain menggelar turnamen padel, GP NasDem juga tengah menyiapkan sejumlah agenda menjelang Kongres Garda Pemuda NasDem.