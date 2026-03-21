Turnamen Padat Bikin Pebulu Tangkis Indonesia Jauh dari Keluarga di Momen Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia harus jauh dari keluarga saat merayakan hari raya Idulfitri setelah masih bertanding di Orleans Masters 2026.

Tercatat empat wakil Merah Putih masih berjuang berlaga di perempat final turnamen BWF Super 300 tersebut.

Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana mengungkapkan bahwa mereka sudah merayakan hari raya Idulfitri di Prancis, Jumat (20/3).

Keduanya berharap bisa mendapatkan hasil maksimal dan menutup tur Eropa dengan meraih gelar juara.

“Kami sudah Idulfitri di sini, saya juga sudah salat id. Semoga di momen ini, kami dan tim Indonesia meraih kemenangan dan memberikan hadiah lebaran dengan gelar juara,” ujar Leo.

Leo/Bagas tembus semifinal Orleans Masters 2026 setelah mengalahkan pasangan India, Hariharan Amsakarunan/M. R. Arjun dengan skor 21-12, 22-20.

Tercatat selain turnamen Orleans Masters 2026, pebulu tangkis Indonesia akan berlaga pada ajang Vietnam International Challenge 2026 mulai Selasa (24/3).

Turnamen di Negeri Paman Ho diharapkan bisa menjadi unjuk gigi pebulu tangkis pratama Indonesia untuk bisa naik kelas ke utama.