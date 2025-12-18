Turnover Jadi Penghalang, Langkah Timnas Basket Putra Indonesia Terhenti oleh Filipina
jpnn.com - Laju Timnas basket putra Indonesia terhenti di babak semifinal SEA Games 2025 setelah kalah dari Filipina.
Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Kamis (18/12/2025), Abraham Damar Grahita dan kolega harus menyerah dengan skor tipis 68-71.
Skuad asuhan David Singleton sejatinya mengawali pertandingan dengan penuh percaya diri setelah mampu unggul jauh 27-15 pada kuarter pertama.
Derrick Michael Xzavierro langsung panas sejak awal laga dengan mencetak beberapa tembakan tiga angka.
Memasuki kuarter kedua, Filipina mulai bangkit. Meski demikian, Timnas basket putra Indonesia masih mampu menjaga keunggulan tipis dengan skor 34-33.
Setelah jeda, momentum berbalik. Skuad asuhan Norman Black memanfaatkan kuarter ketiga untuk mengambil alih keunggulan dan menutup dengan keunggulan 54-46.
Pada kuarter pemungkas, Timnas basket putra Indonesia sempat tertinggal hingga 54-70 dan berupaya keras mengejar ketertinggalan.
Hingga detik terakhir, Indonesia masih memiliki peluang menyamakan kedudukan melalui tembakan tiga angka Derrick Michael Xzavierro, tetapi usaha tersebut gagal dan laga ditutup dengan skor 68-71.
