Turnstile Raih 2 Penghargaan Bergengsi di Grammy Awards 2026

Turnstile Raih 2 Penghargaan Bergengsi di Grammy Awards 2026

Turnstile Raih 2 Penghargaan Bergengsi di Grammy Awards 2026
Turnstile saat tampil dalam We The Fest 2024 di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (21/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band hardcore asal Baltimore, Amerika Serikat, Turnstile berhasil meraih penghargaan dalam ajang Grammy Awards ke-68 atau Grammy Awards 2026.

Tidak tanggung-tanggung, Turnstile memenangkan 2 penghargaan bergengsi yakni untuk kategori Best Rock Album dan Best Metal Performance.

Grup beranggotakan Brendan Yates (vokal,), Pat McCrory (gitar), Meg Mills (gitar), Franz Lyons (bass), dan Daniel Fang (drum) itu meraih Best Rock Album berkat album Never Enough (2025).

Dalam kategori tersebut, Turnstile sukses mengalahkan nominator lain seperti Deftones, HAIM, Linkin Park, dan lainnya.

"Untuk keluarga, teman-teman, pasangan, rekan, dan untuk Baltimore, terima kasih," kata Brendan Yates, vokalis Turnstile saat menerima Grammy Awards 2026.

Turnstile selanjutnya menerima penghargaan kategori Best Metal Performance berkat lagu Birds.

Pada kategori tersebut, Turnstile unggul dari nama besar lainnya seperti Dream Theater, Ghost, Sleep Token, dan Spiritbox.

Turnstile benar-benar gemilang dengan meraih 2 penghargaan meski masuk 5 nominasi dalam Grammy Awards 2026.

